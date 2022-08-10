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46 минут назад

Нападающий КХЛ Воробьев признался в покупке военного билета

Елена Прошина

Бывший нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Михаил Воробьёв признался в покупке военного билета. Признательные показания спортсмен дал во время судебного заседания в Ленинском районном суде города Уфа. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Нападающий КХЛ Воробьев признался в покупке военного билета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второй подозреваемый в даче взятки Анвар Сулейманов свою вину отрицает. Следующее заседание суда состоится 16 августа.

Напомним, что в отношении членов уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Согласно материалам дела, спортсмены обратились к бывшему полицейскому Фариту Самигуллину, который помог обвиняемым избежать армии и подготавливал для них военные билеты. Но в процессе оформления поддельных документов сам Фарит Самигуллин был арестован сотрудниками ФСБ.

Хоккей,Владислав Лукин,Михаил Воробьев,Салават Юлаев,ФСБ,
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