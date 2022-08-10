Нападающий КХЛ Воробьев признался в покупке военного билета

Бывший нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Михаил Воробьёв признался в покупке военного билета. Признательные показания спортсмен дал во время судебного заседания в Ленинском районном суде города Уфа. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Напомним, что в отношении членов уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Согласно материалам дела, спортсмены обратились к бывшему полицейскому Фариту Самигуллину, который помог обвиняемым избежать армии и подготавливал для них военные билеты. Но в процессе оформления поддельных документов сам Фарит Самигуллин был арестован сотрудниками ФСБ.