Заболевший раком хоккеист рассказал о своем состоянии

Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров, у которого в феврале обнаружили опухоль мозга, рассказал, что его «подбешивают» постоянные вопросы о здоровье. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
20-летний хоккеист признался, почему о его болезни так долго не поступало официальных заявлений.
«Не хотели сначала говорить, но потом начались слухи. Решили, что правильно сказать официально. Да у меня и сейчас часто спрашивают: «Как здоровье?» Подбешивает иногда, конечно. Я здоровый человек, тренируюсь — не надо этого спрашивать», – рассказал Амиров.
После обнаружения опухоли спортсмен прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил соглашение по аренде Амирова до конца сезона 2022-2023. Сейчас он проходит индивидуальную программу тренировок в Уфе.
Напомним, что ранее хоккеисты из клуба «Торонто» записали видеообращение в поддержку Родиона Амирова.