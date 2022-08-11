Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Заболевший раком хоккеист рассказал о своем состоянии

Елена Прошина

Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров, у которого в феврале обнаружили опухоль мозга, рассказал, что его «подбешивают» постоянные вопросы о здоровье. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Заболевший раком хоккеист рассказал о своем состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

20-летний хоккеист признался, почему о его болезни так долго не поступало официальных заявлений.

«Не хотели сначала говорить, но потом начались слухи. Решили, что правильно сказать официально. Да у меня и сейчас часто спрашивают: «Как здоровье?» Подбешивает иногда, конечно. Я здоровый человек, тренируюсь — не надо этого спрашивать», – рассказал Амиров.

После обнаружения опухоли спортсмен прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил соглашение по аренде Амирова до конца сезона 2022-2023. Сейчас он проходит индивидуальную программу тренировок в Уфе.

Напомним, что ранее хоккеисты из клуба «Торонто» записали видеообращение в поддержку Родиона Амирова.

Хоккей,Салават Юлаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители