Заболевший раком хоккеист рассказал о своем состоянии

«Не хотели сначала говорить, но потом начались слухи. Решили, что правильно сказать официально. Да у меня и сейчас часто спрашивают: «Как здоровье?» Подбешивает иногда, конечно. Я здоровый человек, тренируюсь — не надо этого спрашивать», – рассказал Амиров.