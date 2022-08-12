Хоккеист умер после удара шайбы в Петербурге

14-летний хоккеист Всеволод Малков, который тренировался в школе петербургского СКА, скончался в результате несчастного случая, произошедшего во время тренировочного процесса, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.
Трагический инцидент произошел 11 августа на тренировке. Юные хоккеисты выполняли различные упражнения, и во время одного из упражнений после сильного удара защитника шайба отлетела в грудь Малкова, попав в область сердца. Медик команды тут же оказал незамедлительную помощь и вызвал скорую помощь, которая провела реанимационные действия.
Медицинская бригада сумела вновь запустить сердце Малкова, спортсмен был доставлен в больницу, однако спасти его не получилось.
«Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — указано в сообщении пресс-службы СКА.
Ранее сообщалось, что футболист Мисаэль Санчез, избитый 10 июля во время футбольного матча, скончался в больнице. Игра проходила на поле в городе Окснард (Калифорния). Потасовка вспыхнула из-за спорного решения судьи. В драке участвовали фанаты и спортсмены. На Санчеза напали несколько человек.