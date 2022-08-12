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1 час назад

14-летний хоккеист СКА скончался после попадания шайбы в грудь

Газета.Ruиещё 2

14-летний хоккеист Всеволод Малков, который тренировался в школе петербургского СКА, скончался в результате несчастного случая, произошедшего во время тренировочного процесса, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Хоккеист умер после удара шайбы в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагический инцидент произошел 11 августа на тренировке. Юные хоккеисты выполняли различные упражнения, и во время одного из упражнений после сильного удара защитника шайба отлетела в грудь Малкова, попав в область сердца. Медик команды тут же оказал незамедлительную помощь и вызвал скорую помощь, которая провела реанимационные действия.

Медицинская бригада сумела вновь запустить сердце Малкова, спортсмен был доставлен в больницу, однако спасти его не получилось.

«Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — указано в сообщении пресс-службы СКА.

Ранее сообщалось, что футболист Мисаэль Санчез, избитый 10 июля во время футбольного матча, скончался в больнице. Игра проходила на поле в городе Окснард (Калифорния). Потасовка вспыхнула из-за спорного решения судьи. В драке участвовали фанаты и спортсмены. На Санчеза напали несколько человек.

Хоккей,СКА,
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