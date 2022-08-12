Хоккеист «Тампы» обвинил казанский «Ак Барс» во лжи

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев прокомментировал пост казанского «Ак Барса» в социальных сетях, в котором клуб из Татарстана анонсировал международную конференцию о спортивном маркетинге.
В сообщении клуба было написано, что на мероприятии выступит сам Сергачев.
«Если что, меня туда не приглашали и не связывались со мной. Использовать меня ради привлечения людей не очень хорошо. Можете удалить и уволить пиарщиков этого мероприятия. Это не пиар, а зашквар», – прокомментировал пост Сергачев.
В минувшем регулярном сезоне НХЛ Сергачев провел 78 матчей, в которых ему удалось забить семь шайб и сделать 31 результативную передачу. В плей-офф Кубка Стэнли он принял участие в 23 встречах, забросив две шайбы. Также на его счету восемь голевых пасов. Напомним, что «Тампа» уступила в финале «Колорадо Эвеланш».
Ранее член демократической партии Кэтрин Брайтбилл прокомментировала высказывания Михаила Сергачева касательно задержания голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова. Сергачев поддержал Федотова, заявив, что ему жалко карьеру российского вратаря.