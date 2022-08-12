Отец 14-летнего хоккеиста школы СКА заявил, что не винит никого в смерти сына

«Я не вижу каких-то виноватых в этом, кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошёл чисто несчастный случай. Это была обычная тренировка, они наигрывали меньшинство: пятёрка атакует, четвёрка обороняется. Был бросок, щелчок защитника с синей линии, как мне рассказали, я не присутствовал, так как родителей не допускают до тренировок. Шайба попала в область сердца, и произошла остановка сердца. Дальше была реанимация, но, к сожалению, безуспешно.