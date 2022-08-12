Хоккеист "Нэшвилла" рассказал о дороговизне жизни в США

"Заметил ли повышение цен в Америке? Там — нет, а в России заметил. Особенно на всякие моющие средства — на порошки и таблетки для посудомоечной машины. На бензин? Там я езжу только от дома до стадиона, заправляюсь раз в месяц, поэтому какого-то повышения на себе не ощутил. Жизнь там реально дорогая. Аренда квартиры, продукты — все дорого. Если у тебя зарплата АХЛ, то на карманные расходы ничего уже не остается. Чтобы что-то откладывать, приходится сильно ужиматься", — передает слова Тренина "РБ Спорт".