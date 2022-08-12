Хоккеист "Нэшвилла" рассказал о дороговизне жизни в США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" Яков Тренин рассказал о росте цен и дороговизне жизни в США.
"Заметил ли повышение цен в Америке? Там — нет, а в России заметил. Особенно на всякие моющие средства — на порошки и таблетки для посудомоечной машины. На бензин? Там я езжу только от дома до стадиона, заправляюсь раз в месяц, поэтому какого-то повышения на себе не ощутил. Жизнь там реально дорогая. Аренда квартиры, продукты — все дорого. Если у тебя зарплата АХЛ, то на карманные расходы ничего уже не остается. Чтобы что-то откладывать, приходится сильно ужиматься", — передает слова Тренина "РБ Спорт".
В начале августа Тренин получил новый контракт с "Нэшвилл Предаторз" через арбитраж НХЛ Нападающий подписал соглашение сроком на два года на общую сумму $3,4 млн. В прошлом сезоне в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ Тренин сыграл в 78 матчах и набрал 24 (17+7) очка, в четырех играх плей-офф на его счету три гола. Последние два года нападающий зарабатывал в "Предаторз" $725 тыс. за сезон. В "Нэшвилл" россиянин перешел в 2019 году.
Ранее легендарный чешский голкипер Доминик Гашек заявил, что в случае опасности из-за ситуации на Украине в Европе он может перебраться в США.