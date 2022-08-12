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2 часа назад

Врач СКА о гибели 14-летнего хоккеиста: или его плохо обследовали, или это недостаток экипировки

Газета.Ru

Старший врач хоккейного клуба СКА Дмитрий Богдашевский высказался о гибели 14-летнего игрока системы клуба Всеволода Малкова. Специалист подчеркнул, что ему сложно оценивать ситуацию, поскольку он не видел случившегося. Однако, по его мнению, к трагедии могло привести несколько причин.

Врач СКА назвал возможную причину гибели 14-летнего хоккеиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я плохо знаю, что было, какой это был бросок. Но мне кажется, что это какая-то казуистика. Или он был плохо обследован и случилось такое совпадение, или же это недостаток экипировки. В 14 лет не бывает такого сильного броска, чтобы такое случилось. Мне очень тяжело комментировать, поскольку я не был на месте. Так же, как и вы, я знаю, что произошло, но чтобы комментировать, надо видеть ситуацию и знать мальчика, его здоровье — а я его совершенно не знал», — сказал Богдашевский «Газете.Ru».

Трагедия произошла на тренировке: после броска шайба попала юному хоккеисту в область сердца. Ему стало плохо, на месте были проведены реанимационные мероприятия, затем спортсмен был госпитализирован и скончался в больнице.

Ранее адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание может понести виновный в гибели Малкова.

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