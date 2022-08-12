Врач СКА назвал возможную причину гибели 14-летнего хоккеиста

«Я плохо знаю, что было, какой это был бросок. Но мне кажется, что это какая-то казуистика. Или он был плохо обследован и случилось такое совпадение, или же это недостаток экипировки. В 14 лет не бывает такого сильного броска, чтобы такое случилось. Мне очень тяжело комментировать, поскольку я не был на месте. Так же, как и вы, я знаю, что произошло, но чтобы комментировать, надо видеть ситуацию и знать мальчика, его здоровье — а я его совершенно не знал», — сказал Богдашевский «Газете.Ru».