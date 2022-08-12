Отец умершего 14-летнего хоккеиста СКА высказался о случившемся

Игорь Малков, отец умершего на тренировке 14-летнего хоккеиста СКА Всеволода Малкова, высказался о произошедшем. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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По его словам, в случившемся никто не виноват.

«Кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошел чисто несчастный случай», — заявил Малков.

Мужчина добавил, что после мощного броска шайба попала сыну в область сердца.

О смерти игрока стало известно 11 августа. Врач команды оказал хоккеисту первую помощь и вызвал скорую, которая реанимировала Малкова. Его доставили в больницу, где спортсмен умер.