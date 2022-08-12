Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
43 минуты назад

Отец умершего на тренировке 14-летнего хоккеиста СКА высказался о случившемся

Lenta.ru

Игорь Малков, отец умершего на тренировке 14-летнего хоккеиста СКА Всеволода Малкова, высказался о произошедшем. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отец умершего 14-летнего хоккеиста СКА высказался о случившемся
Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, в случившемся никто не виноват.

«Кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошел чисто несчастный случай», — заявил Малков.

Мужчина добавил, что после мощного броска шайба попала сыну в область сердца.

О смерти игрока стало известно 11 августа. Врач команды оказал хоккеисту первую помощь и вызвал скорую, которая реанимировала Малкова. Его доставили в больницу, где спортсмен умер.

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи со смертью хоккеиста. Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители