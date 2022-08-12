Овечкин возглавил рейтинг самых влиятельных спортсменов России

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин возглавил ежеквартальный рейтинг самых влиятельных деятелей спорта России. Данные соцопроса публикует исследовательский холдинг "Ромир".

Фото: Alex Brandon/AP Alex Brandon/AP

Отмечается, что Овечкин набрал 11 баллов по сравнению с весенним рейтингом и поднялся на первую строчку.

Второе место в топ-10 спортивных инфлюэнсеров занимает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, третье - экс-нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба. Остается в лидерах бывший непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, а замыкает пятерку шахматист Сергей Карякин.

Следом за ними расположились боец Федор Емельяненко, фигуристка Татьяна Навка, гимнастка Алина Кабаева, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.