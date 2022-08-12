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1 час назад

Овечкин возглавил рейтинг самых влиятельных спортсменов России

Газета.Ru

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин возглавил ежеквартальный рейтинг самых влиятельных деятелей спорта России. Данные соцопроса публикует исследовательский холдинг "Ромир".

Овечкин возглавил рейтинг самых влиятельных спортсменов России
Фото: Alex Brandon/APAlex Brandon/AP

Отмечается, что Овечкин набрал 11 баллов по сравнению с весенним рейтингом и поднялся на первую строчку.

Второе место в топ-10 спортивных инфлюэнсеров занимает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, третье - экс-нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба. Остается в лидерах бывший непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, а замыкает пятерку шахматист Сергей Карякин.

Следом за ними расположились боец Федор Емельяненко, фигуристка Татьяна Навка, гимнастка Алина Кабаева, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Позиции в первой десятке потеряли гимнаст Алексей Немов, лыжник Александр Большунов, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, фигуристы Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, а также президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Исследования осуществляются на базе единой панели данных компании, в опросах участвуют россияне старше 14 лет.

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