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49 минут назад

Овечкин поддержал Валиеву после скандала на ОИ: она герой

Газета.Ruиещё 2

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин назвал героем фигуристку Камилу Валиеву, которая на Олимпийских играх в Пекине попала в допинговый скандал. Это не помешало ей завоевать золото в командных соревнованиях.

"Да, удалось пообщаться, совершенно простая девчонка. Она — герой, на нее было такое давление… Мы за нее болеем всем сердцем, как и вся Россия", - приводит слова Овечкина "Матч ТВ".

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

На днях стало известно, что расследование по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой находится на завершающем этапе. Об этом проинформировали в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Было отмечено, что в ближайшие недели результаты расследования должны быть переданы в отдел обработки результатов РУСАДА.

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