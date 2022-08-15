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1 час назад

Капитан "Вашингтона" Овечкин назвал единственное место на Земле, где его никто не узнает

Газета.Ruиещё 1

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин назвал единственное место, где его не будут беспокоить фанаты. Его слова передает «Матч ТВ».

Овечкин назвал единственное место на Земле, где его никто не узнает
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА НовостиСергей Мамонтов/ РИА Новости

«Есть ли место на Земле, где меня не трогают и не узнают? Мой дом. Турция? Там на меня особо не кидались. Но подходили детишки за фото. А что здесь такого?» — сказал Овечкин.

Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 781 заброшенная шайба. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 20 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

В регулярном чемпионате 36-летний Овечкин сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий.

Ранее журналист The Athletic Тарик Эль-Башир порассуждал на тему того, что для «Вашингтон Кэпиталз» будет важнее: выигрыш второго Кубка Стэнли или помочь Овечкину в покорении рекорда Уэйна Гретцки.

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