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1 час назад

Аналитик НХЛ назвал Малкина одним из величайших хоккеистов всех времен

Советский спортиещё 1

Американский специалист похвалил выступления российского хоккеиста.

Малкина назвали величайшим хоккеистом всех времен
Фото: ReutersReuters

Аналитик НХЛ Майк Рапп высказался по поводу форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

Ранее НХЛ включила 36-летнего россиянина в топ-20 лучших центральных нападающих лиги на данный момент, заняв 18-е место.

– Джино – один из величайших игроков всех времен. Думаю, в этом сезоне он будет особенно мотивирован и в следующем году окажется еще выше в этом списке, – приводит слова Раппа пресс-служба НХЛ.

Напомним, что этим летом Малкин подписал новый контракт «Питтсбургом», рассчитанный до 2026 года. В прошедшем сезоне он набрал 48 (23+25) очков в 48 матчах.

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