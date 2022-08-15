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46 минут назад

Экс-игрок СКА Цветков уличил ЦСКА в "подставе" отправленного в армию вратаря Федотова

Газета.Ruиещё 2

Бывший нападающий петербургского СКА Сергей Цветков поделился мнением о ситуации с экс-голкипером ЦСКА Иваном Федотовым, которого отправили на воинскую службу. Слова Цветкова передает «Спорт Уик-энд».

Экс-игрок СКА обвинил ЦСКА в "подставе" отправленного в армию вратаря Федотова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается Федотова, то это натуральный кошмар! Чисто подстава ЦСКА, сто процентов. Просто парень не продлил контракт. Должен был поехать в «Филадельфию», а вместо этого его, образно говоря, засунули в подводную лодку. Это же ненормально», — сказал Цветков.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист примет присягу.

Стоит отметить, что мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.

Ранее журналист The Hockey News Адам Прото прокомментировал ситуации с российскими хоккеистами Иваном Федотовым и Михаилом Воробьевым.

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