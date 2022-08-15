Экс-игрок СКА обвинил ЦСКА в "подставе" отправленного в армию вратаря Федотова

Бывший нападающий петербургского СКА Сергей Цветков поделился мнением о ситуации с экс-голкипером ЦСКА Иваном Федотовым, которого отправили на воинскую службу. Слова Цветкова передает «Спорт Уик-энд».
«Что касается Федотова, то это натуральный кошмар! Чисто подстава ЦСКА, сто процентов. Просто парень не продлил контракт. Должен был поехать в «Филадельфию», а вместо этого его, образно говоря, засунули в подводную лодку. Это же ненормально», — сказал Цветков.
Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.
6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист примет присягу.
Стоит отметить, что мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.
Ранее журналист The Hockey News Адам Прото прокомментировал ситуации с российскими хоккеистами Иваном Федотовым и Михаилом Воробьевым.