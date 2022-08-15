Экс-игрок СКА обвинил ЦСКА в "подставе" отправленного в армию вратаря Федотова

«Что касается Федотова, то это натуральный кошмар! Чисто подстава ЦСКА, сто процентов. Просто парень не продлил контракт. Должен был поехать в «Филадельфию», а вместо этого его, образно говоря, засунули в подводную лодку. Это же ненормально», — сказал Цветков.