"Все хотят видеть сборную России" - олимпийский чемпион - о посещаемости МЧМ-22

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в эфире «Матч ТВ» прокомментировал низкую посещаемость молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года.
Турнир проходит в Эдмонтоне (Канада). Сборная России не принимает участия в соревнованиях из за дисквалификации от Международной федерации хоккея (IIHF).
— Во первых, это то, чемпионат проходит летом, всё таки у них тоже отпуска на эти месяцы приходятся в основном, — сказал Кожевников в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ». — Дальше то, что нет сборной России. Это самая главная причина. Все же привыкли, эта политика создавалась с 1972 года, что Россия и Канада должны играть в финале. Получается или нет — это другая вещь. Из того, что все хотят видеть сборную России, уже сделали прецедент.
— Действительно ли канадские болельщики могут игнорировать молодежный турнир из за секс скандала у них в сборной?
— Не думаю. Это у них всё время происходит. И в старые времена такое было, они и в гостиницах чудили… Это международная федерация должна разбираться. Зачем тогда допустили? Их нужно дисквалифицировать.
— Удается ли посмотреть какие то нарезки с турнира?
— Нет, я вообще это не хочу смотреть. Без России там Латвия впервые в истории вышла в финальную пульку. А за счет чего они вышли? Потому что на молодежном уровне они играли с нашими ребятами и росли. Сейчас у них будет пропасть — они забудут, куда выходили. Здесь интереса нет никакого. Что там смотреть? Нечего! Сборная России — это лакмусовая бумажка, на которой отображается рост хоккея у них и у нас.
— Каким то санкциям сборная Канады может быть подвержена из за всех этих скандалов?
— Это такой журналистский вброс. Почему они год назад это не объявили? Это какие то игры идут. Не думаю, что это повлияло на болельщиков на МЧМ.