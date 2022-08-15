"Все хотят видеть сборную России" - олимпийский чемпион - о посещаемости МЧМ-22

— Нет, я вообще это не хочу смотреть. Без России там Латвия впервые в истории вышла в финальную пульку. А за счет чего они вышли? Потому что на молодежном уровне они играли с нашими ребятами и росли. Сейчас у них будет пропасть — они забудут, куда выходили. Здесь интереса нет никакого. Что там смотреть? Нечего! Сборная России — это лакмусовая бумажка, на которой отображается рост хоккея у них и у нас.