МЧМ-2022 по хоккею: Канаде и США слишком легко без России

Североамериканцы не знают себе равных, словаки оглушительно провалились, латвийцы сделали сказку былью.

Фото: IIHF.COM IIHF.COM

Как закончился групповой этап МЧМ-2022

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Канада и США, взяв великолепный старт, дальше не снимали ногу с педали газа и выиграли свои группы без единой осечки. Главными конкурентами американцев в борьбе за первое место были шведы, но скоростная и техничная сборная США не оставила им и шанса, хотя по счёту (3:2) этого не скажешь.

Канадцы же в заключительном матче не испытали проблем с финнами, которые также подошли к игре с тремя победами. «Кленовые листья» были безжалостны в большинстве, реализовав обе попытки, а финны не смогли использовать даже два шанса «пять на три» в концовке игры. Итоговый счёт – 6:3 в пользу Канады.

Словаки, неизменно проходившие в плей-офф МЧМ с 2014 года, на этот раз остались за бортом четвертьфиналов, несмотря на сильное молодое поколение. Без Слафковски, Немеца, Мешара, Княжко и ряда других игроков, которые отказались от участия либо из-за НХЛ, либо по состоянию здоровья, Словакия оглушительно провалилась. «Реальность иногда жестока, теперь у нас будет время проанализировать, почему мы провалились. Наша игра на турнире была катастрофой. Мы делали непозволительные для такого турнира ошибки. У нас очень маленький выбор игроков, несколько из них не смогли сыграть, это стоило нам хорошего места в группе. Но у нас были игроки, которые могли проявить себя и биться с лучшими в мире. Оказалось, что этого было недостаточно», — сказал главный тренер сборной Иван Фенеш. Единственное их утешение – в этом году никто не вылетает в низший дивизион.

Для Латвии, напротив, МЧМ – это сказка, ставшая былью. Эта сборная, не игравшая в элите с 2017 года, попала на турнир после отстранения России и вписала своё имя в историю сенсационным выходом в плей-офф. Это стало возможным благодаря невероятной победе над Чехией, в которой великолепно себя проявили вратарь Бруно Бруверис, отразивший 33 броска, и защитник Ральф Бергманис, оформивший хет-трик.

«Никто не ожидал, что мы выйдем в четвертьфинал. Все ждали, что мы станем последними, насмехались над нами. Я сказал ребятам – получайте удовольствие от того, что вы здесь. И я ими горжусь. Нам нечего стыдиться, мы написали историю», — сказал главный тренер команды Артис Аболс.

Статистика игроков после группового этапа

Лучшим бомбардиром предварительного этапа стал капитан сборной Канады Мэйсон Мактавиш с 13 (7+6) очками в четырёх матчах. Он набирал очки в каждой игре, а в матче со Словакией оформил покер, повторив рекорд Канады на МЧМ. В пятёрку лучших бомбардиров также вошли финны Йоаким Кемелль и Аату Рятю (у обоих – по (9 (3+6) очков), шведский защитник Эмиль Андре и фаворит драфта НХЛ — 2023 Коннор Бедард (у обоих по 7 (3+4) очков).

Список снайперов также возглавляет Мактавиш, за ним расположились американцы Мэтт Коронато и Картер Мазур (по четыре гола), за которыми идут 10 игроков с тремя голами. Лидерство по передачам делят американец Томас Бордело, Мактавиш, Кемелль и Рятю (по шесть передач), пятое-шестое место занимают американец Люк Хьюз и канадец Джошуа Руа, которые сделали по пять передач.

Среди вратарей лучшим стал Калле Кланг (КН 1, 94,44% ОБ), в то время как первый номер сборной Швеции Йеспер Валльстедт – четвёртый (КН 2,54, 92,19% ОБ). На втором месте – американец Кейден Мбереко (КН 1,33, 93,85% ОБ), третью строчку занимает канадец Дилан Гаранд (КН 1,67, 92,96% ОБ). Пятый – латвиец Бруверис (КН 3,24, 91,3% ОБ).

Пары и расписание четвертьфиналов

Канада (1А) – Швейцария (4В) – 18 августа, 2:00 мск Финляндия (2А) – Германия (3В) – 17 августа, 19:00 мск США (1В) – Чехия (4А) – 18 августа, 5:30 мск Швеция (2В) – Латвия (3А) – 17 августа, 22:30 мск

Перед полуфиналами состоится перепосев на основе рейтинга после группового раунда. Он выглядит следующим образом: