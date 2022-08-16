«Россия никому не нужна» - финны ищут плюсы в худшем МЧМ истории

Канадские зрители проголосовали ногами, но находятся такие журналисты, кто пытается состроить хорошую мину при очень плохой игре.

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Минувшей ночью в Эдмонтоне завершился групповой этап молодёжного чемпионата мира 2022 года. Это первенство определённо войдёт в историю как один из самых проклятых турниров за всю историю мирового хоккея. Всё началось с того, что в декабре соревнование среди лучших юниоров планеты было прервано на полуслове в связи с локальным образом разразившейся пандемией коронавируса.

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Из-за объективно провальной организации (широко известно, что в гостинице, где жили хоккеисты, свободно перемешались и посторонние лица) на турнире начали получать положительные тесты на коронавирус, что повлекло за собой раздачу технических поражений, а затем и вовсе остановку турнира, так как в сложившейся ситуации был утрачен всяческий спортивный принцип.

Затем в Международной федерации хоккея захотели поступить как лучше и приняли решение сохранить для молодых хоккеистов возможность сыграть за свои национальные команды на молодёжном форуме. В ИИХФ решили заново разыграть МЧМ-2022, но только уже в августе 2022 года. Однако на деле всё получилось, как в знаменитой пословице про благие намерения.

В позу встали руководители клубов НХЛ, у которых через месяц открываются тренировочные лагеря. Тот же «Монреаль Канадиенс» оказался категорически против того, чтобы первый номер прошедшего драфта Юрай Слафковски, в течение последнего сезона выступавший за сборную Словакии на сорванном декабрьском МЧМ, Олимпийских играх в феврале и взрослом чемпионате мира в мае, за месяц до открытия лагеря снова отправлялся в национальную команду.

Аналогичный запрет канадский клуб наложил и на участие в турнире Филипа Мешара (26-й выбор на драфте НХЛ), в свою очередь, «Нью-Джерси Дэвилз» таким же образом «забанил» Шимона Немеца (второй номер на драфте). Как итог – одна из потенциально самых интересных сборных на турнире – находящаяся на пике своего прогресса сборная Словакии – разом потеряла трёх своих главных звёзд и приехала на турнир полурезервным составом. В результате – последнее место в группе и невыход в стадию плей-офф.

Вынужденные отказы звёздных игроков больнее всего ударили по словацкой команде, но и другие сборные представлены в Канаде далеко не оптимальными составами. Одна из главных звёзд сборной Швеции Вильям Эклунд отказался от участия, так как надеется пробиться в основу «Сан-Хосе». «Так будет лучше для моего развития, но это тяжёлое решение. Отстой», — заявил Эклунд. Ожидаемо нет в составе «Тре Крунур» и Лукаса Рэймонда с Александером Хольцем, они тоже будут готовиться к сезону НХЛ. В сборной Чехии несколько «отказников», включая вратарей Ника Малика и Якуба Малека, у Канады отказался от участия проспект «Сент-Луиса» Джейк Нейборс, и так далее по списку.

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Не добавило плюсов этому турниру и отстранение от него молодёжной сборной России. Знаете, меньше всего хочется сейчас предаваться патриотическому угару и говорить о том, что без российских атлетов мировой спорт вот-вот развалится и потеряет смысл. Нет, вы знаете, международные турниры будут идти своим чередом. Всё также будут разыгрываться медали, а их обладатели будут становиться счастливыми людьми и вовсе не станут вспоминать о том, в каких условиях были добыты их победы.

Но факт остаётся фактом – мировой хоккей на какое-то время потерял такие вывески как Россия – Канада, Россия – США, Россия – Швеция, Россия – Чехия. И подобные обстоятельства никак не могут добавлять интереса к турниру в глазах главных лиц, для которых вообще-то и проводятся спортивные мероприятия. Речь идёт не о спортсменах, а о болельщиках, голосующих ногами и кошельками.

Проходящий в Эдмонтоне турнир устанавливает исторический антирекорд по посещаемости молодёжных чемпионатов планеты (если вынести за скобки коронавирусные времена, когда на стадионы просто-напросто никого не пускали). Давайте просто посмотрим на сухие факты и откинем в сторону какие-либо эмоции. Вместимость домашней арены клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» «Роджерс-Плэйс» составляет 18 641 человек. Её заполняемость на матчах группового этапа – 7,3%, то есть 1360 человек.

Наилучшая посещаемость зафиксирована на матчах хозяев – сборной Канады, но даже на её играх в группе ни разу не собралось и шести тысяч человек. Рекорд был установлен этой ночью, когда матч Канада – Финляндия посетили 5283 зрителя (меньше 33% от максимальной вместимости стадиона). Следом за матчами Канады по зрительскому интересу идёт встреча сборных США и Швеции (2025 посетивших). На 15 других матчах ни разу не собралось и тысячи зрителей. В Москве на Кубке мэра обычно собирается больше народа, чем на игры этого МЧМ. Посещаемость всех матчей молодёжного чемпионата мира 2022 года. На подобный кошмар не могут закрывать глаза и непосредственные участники мирового первенства. «Всё очень похоже на турнир в «пузыре». Я сразу вспомнил 2021 год», – сказал главный тренер молодёжной сборной США Нейт Лиман в комментарии для Sportsnet.

А теперь давайте вернёмся на полгода назад. На отменённом МЧМ в декабре сборная России успела провести всего две игры – со сборной Швеции и со сборной Швейцарии. На первом матче присутствовали 2337 зрителей, на втором – 1934 человека. Не бог весть какой результат (хотя и значительно больше, чем сейчас на матчах без участия канадской команды), но в декабре 2021 года в Канаде действовали серьёзные коронавирусные запреты – и заполняемость трибун была ограничена. Сейчас никаких ограничений нет, но нет и интереса к турниру. И это в Канаде, которая всегда славилась своей большой любовью к молодёжным первенствам. Именно из-за этой любви ИИХФ с завидной регулярностью и отдавала Канаде право на проведение МЧМ.

Разумеется, не только отсутствие сборной России ударило по зрительскому интересу. Непривычное время проведения, отказы звёздных хоккеистов, высокие цены на билеты, серия скандалов вокруг местной федерации хоккея. Но вывод один – нынешний МЧМ становится абсолютным провалом для Международной и Канадской федераций хоккея.

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За последние шесть полностью сыгранных турниров (с 2015 по 2020 год) средняя посещаемость каждого матча составляла 8460 человек, что почти в 10 раз больше (на матчах без участия домашней команды), чем в настоящее время. Тем забавнее смотреть на отдельные заявления некоторых журналистов, пытающихся сделать вид, что всё идёт как надо. На днях отличился журналист финского издания Iltalehti Тимо Куннари.

«В Эдмонтоне никто не скучает по России. Россиянам запрещён вход на бóльшую часть спортивных мероприятий по всему миру. Хотя и не на все, потому что есть ещё федерации и организаторы соревнований, которые включают их в свои мероприятия.

Какая жалость. Международная федерация хоккея исключила Россию и её верную рабочую лошадку Беларусь из своих турниров. Россия, естественно, не участвует в молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне. Да и назойливые соседи с востока, которые диктуют свои правила, никому не нужны. Особенно сейчас, когда Латвия вошла в историю.

Латвия заняла третье место в группе А и впервые в истории вышла в четвертьфинал. Страна празднует. Она была включена в состав участников после того, как выгнали Россию. Место России в спортивном плане заполнено превосходно», — говорится в материале.

К сборной Латвии нет ровным счётом никаких вопросов – команда Артиса Аболса действительно на все 100% воспользовалась сложившейся ситуацией и добилась исторического для себя достижения. Но вот первая фраза этого материала вызывает как минимум улыбку: «Никто не скучает по России»? Если судить по посещаемости проходящего в Канаде турнира, то в Эдмонтоне никто не скучает и по хоккею, раз даже матчи своей любимой команды не собирают и половины стадиона.