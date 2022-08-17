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43 минуты назад

Зайцев может стать частью сделки по переходу Чикрана из «Аризоны» в «Оттаву»

Sports.ruиещё 2

Никита Зайцев может стать частью обмена Джейкоба Чикрана из «Аризоны» в «Оттаву».

Зайцев может стать частью обмена Джейкоба Чикрана в НХЛ
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщает бывший журналист TSN Брент Уоллес, сейчас являющийся ведущим The Wally and Methot Show совместно с экс-игроком «Сенаторс» Марком Мето.

«Мне сказали, что «Сенс» продолжают вести переговоры по Джейкобу Чикрану. Ожидаемая компенсация – два драфт-пика первого раунда и проспект. Кроме того, «Аризона» заберет Зайцева», – написал Уоллес в соцсети.

Соглашение 24-летнего Чикрана с кэпхитом 4,6 миллиона долларов будет действовать еще 3 сезона.

Защитник провел в НХЛ 337 матчей и набрал 142 (53+89) очка при общей полезности «минус 45» и среднем времени на льду 20:50.

Контракт 30-летнего Зайцева с кэпхитом 4,5 млн долларов рассчитан еще на 2 сезона. Российский защитник провел в лиге 398 матчей и набрал 103 (19+84) очка при общей полезности «минус 40».

По данным CapFriendly, в соглашении россиянина есть ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

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