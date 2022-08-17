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40 минут назад

«Финны — самые подлецы»: Кожевников оценил отказ Палму ехать в КХЛ

Матч ТВ

Минское «Динамо» ничего не потеряет из за отказа играть в КХЛ лучшего снайпера финской лиги Петруса Палму, заявил «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Финны — самые подлецы» - двукратный олимпийский чемпион Кожевников
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В среду Палму сообщил, что имел вариант продолжения карьеры в минском «Динамо», но сразу отказался от него. В прошлом сезоне Палму в составе «Юкурита» забросил 26 шайб и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, разделив это звание с Антоном Левтчи из «Таппары».

— Ничего страшного в этом нет. Да, такая проблема существует. Кто боится ехать в КХЛ, боится потерять место в сборной, те отказываются от довольно выгодных предложений. Финны же самые подлецы оказались в этой ситуации. Тут ничего сделать нельзя, но и страшного ничего нет — если не этот, найдут другого. Но отказываться от финнов или других легионеров я бы не стал, все таки они занимают лидирующие позиции, усиливают наш чемпионат. Нам надо использовать все варианты, — сказал Кожевников корреспонденту «Матч ТВ».

Хоккей,Александр Кожевников,Динамо,
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