Чехи не пустили американцев в полуфинал МЧМ по хоккею

В составе победителей шайбами отметились Ян Мышак, Петр Гаусер, Матьяш Шаповалив и Иржи Кулих, их соперники ответили лишь точными бросками Логана Кули и Картера Мэйзура.

Отметим, что по данным СМИ посещаемость лишь одного матча ¼ финала МЧМ превысила тысячу человек: встречу между хозяевами турнира канадцами и Швейцарией посетили почти 5 тысяч болельщиков. Каждый из трех остальных матчей не собрал больше 800 зрителей.