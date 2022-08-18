Чехи не пустили американцев в полуфинал МЧМ по хоккею

Сборная Чехии стала последним полуфиналистом молодежного чемпионата мира по хоккею, обыграв команду США (4:2).
В составе победителей шайбами отметились Ян Мышак, Петр Гаусер, Матьяш Шаповалив и Иржи Кулих, их соперники ответили лишь точными бросками Логана Кули и Картера Мэйзура.
Таким образом, команда Чехии стала последним участником полуфинала турнира, куда ранее также пробились сборные Швеции, Финляндии и Канады.
Отметим, что по данным СМИ посещаемость лишь одного матча ¼ финала МЧМ превысила тысячу человек: встречу между хозяевами турнира канадцами и Швейцарией посетили почти 5 тысяч болельщиков. Каждый из трех остальных матчей не собрал больше 800 зрителей.
ЧМ U-20. 2022 (ЛЕТО)
«США (U-20)» — «Чехия (U-20)» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Кули, 12:03. — Мышак, 17:55. Гаусер, 27:34. Шаповалив, 30:45.