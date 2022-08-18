«Так же мы делали с русскими 30 лет назад!» Чехи сотворили сенсацию на МЧМ

Ещё позавчера их клеймили позором, а сегодня вспоминают Нагано и победы в зарубах с СССР.

Фото: IIHF.COM IIHF.COM

МЧМ, как всегда, – это весь спектр эмоций. Ещё позавчера в Чехии посыпали голову пеплом, называя поражение от Латвии настоящим хоккейным позором, а сегодня уже ликуют и говорят о чуде. Их молодёжка сенсационно выбила в четвертьфинале одного из главных фаворитов, сборную США, которая групповой раунд прошла без единого поражения. И это первая победа чехов над американцами на МЧМ с 2011 года.

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«В Нагано чехов спрашивали, собрали ли они чемоданы, а они выиграли. В нас тоже не верили»

После Латвии в сборной Чехии говорили о том, что это обидная пощёчина, которая может даже пойти на пользу. После четвертьфинала капитан Ян Мышак повторил это, а также сравнил свою команду со сборной Чехии на Олимпиаде-1998 в Нагано. Тогда чехи взяли золото, а свой путь в плей-офф начали с победы над США.

«На удивление поражение от Латвии помогло нам. Оно сильно нас задело, мы многое высказали друг другу. Но самое главное – мы верили, что сможем. Я верил с тех пор, как проснулся утром. Что говорил ребятам перед матчем? Я читал книгу об Олимпиаде в Нагано. Перед четвертьфиналом с американцами журналисты спрашивали чешских игроков, упаковали ли они уже свои чемоданы. А они выиграли. Тут то же самое. Никто в нас не верил, но самое главное, что мы верили в себя. Я выигрывал в ОХЛ, для меня это как наркотик. Я хочу больше, я хочу выиграть снова. И сейчас у меня есть ещё один шанс на это с нашей великолепной командой», — сказал Мышак.

Защитник Давид Иржичек передал привет своим соотечественникам, которые предпочли подготовку к сезону игре за сборную.

«Эйфория после победы была, но я надеюсь, мы ещё не закончили. Мы хотим приехать домой с медалями. Следующий матч меньше чем через два дня, надо готовиться, чтобы сыграть как можно лучше, достойно представить нашу страну.

Для меня лично это был лучший матч за сборную. Многие спрашивали меня, почему я еду на МЧМ, а не ставлю в приоритет подготовку к сезону. Но мы же ради этого и играем в хоккей. Я уже не раз говорил – это послание для тех, кто не приехал в сборную», — сказал Иржичек.

«Выдержали давление – классика, так же мы делали против русских 30 лет назад»

«Вероятно, вы трижды проверяли результат матча этим утром. Это правда не сон? Нет, это не сон. Чехия на самом деле обыграла США в четвертьфинале МЧМ. С 2011 года Чехия не обыгрывала США на молодёжном первенстве, с 2006 года лишь однажды до этого момента выходила в полуфинал. Это не маленькое чудо, а большое.

Вы ждали, что американцы будут показывать скоростной, доминирующий хоккей. Так и было, в основном, в первые 10 минут. Но чехи играли дисциплинированно, не допускали дыр в обороне, перекрывали фавориту середину зоны. Сборная Чехии испытала совершенно другие эмоции после позора с Латвией в концовке группового этапа. Сейчас они сияют», — пишет iSport.cz.

«Добро пожаловать в полуфинал. Чешская молодёжка шокировала США в четвертьфинале МЧМ, команда Радима Рулика удивила весь хоккейный мир. Что, чёрт возьми, Рулик и его помощники сделали со своей командой при подготовке к этому матчу? Сборная, которая постыдно проиграла Латвии, внезапно переиграла действующих чемпионов из Америки. «Не знаю, — отвечает Рулик после долгой паузы. — Но я счастлив, что мы сделали с США то, что с нами сделала Латвия. Это плей-офф, кульминация турнира. Когда я смотрел другие четвертьфиналы (Чехия играла последним заходом. – Прим. «Чемпионата»), то везде была равная борьба. Латвия мучила шведов до последних минут, у Канады были проблемы со Швейцарией. Я думал о том, что где-то может быть удивительный результат, болел за то, чтобы это были не латвийцы, потому что одно время всё шло к тому. Когда в матче Швеции с Латвией сюрприза не получилось, я подумал, что его можем преподнести мы», — пишет Hokej.cz.