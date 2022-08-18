Овечкин рассказал, почему готовится к сезону без команды

Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует 7 октября. Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал «360», что готовится к новому сезону с персональным тренером отдельно от остальной команды.

Фото: © Игорь Иванко / АГН Москва © Игорь Иванко / АГН Москва

По его словам, последние 15 лет он проходит предсезонную подготовку только с тренером, самостоятельно отрабатывая те моменты, которые понадобятся в будущем.

Он отметил, что существует большая разница в подготовке между молодежными командами и клубами НХЛ.

«Там ты постоянно на сборе на базе, а здесь — делай что хочешь, но должен выйти и показать результат. Разные подходы», — сказал нападающий.

Овечкин заверил, что не потерял мотивацию в походе за еще одним Кубком Стэнли, но для его завоевания должны сойтись многие факторы, в том числе удача. Последний раз он выигрывал Кубок Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году. 36-летний Овечкин забросил в НХЛ 780 шайб, уступая лидерство по этому показателю лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).