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45 минут назад

Президент Татарстана – «Ак Барсу»: «Команда – не жена, с которой можно разойтись. Вы нам как дети. Главное, чтобы Всевышний дал фарт»

Sports.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сравнил значимость «Ак Барса» с детьми.

«Команда – не жена, с которой можно разойтись" - Президент Татарстана – «Ак Барсу»
Фото: РИА новостиРИА новости

Встреча главы республики с хоккеистами, тренерским штабом и персоналом прошла в «Татнефть Арене» в преддверии старта нового сезона.

«Эта наша добрая традиция, два раза в год мы с вами точно встречаемся. Разные сезоны бывают – и хорошие, и плохие. Но какими вы бы ни были, вы – наша команда.

Мы – патриоты и фанаты «Ак Барса». И поэтому считаю нашим долгом встретится с вами. Хочу заверить, что республика в лице президента всегда переживает за вас.

Президент Федерации хоккея и клуба Наиль Маганов делал и делает все, чтобы хоккей в нашей республике развивался.

В спорте бывает все – травмы и другие различные моменты, но мы всегда с вами. У нас новый тренер, именитые игроки, рад всех приветствовать.

Мы всегда с вами. Команда – не жена, с которой можно разойтись. А вы – наши, какими бы ни были, как дети нам. Ребенок – он же твой, как бы что ни было и ни случилось.

Главное, чтобы Всевышний нам дал фарт. Без фарта делать нечего. Бывает день, когда все залетает, а бывает, что не хватает каких-то сантиметров. Фарт очень важен», – сказал Минниханов

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