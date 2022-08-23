ЦСКА — «Спартак»: букмекеры определили фаворита матча в Москве

Эксперты не сомневаются в подопечных Сергея Фёдорова. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.59, а успех «Спартака» по итогам 60 минут идёт за 4.44. На ничью после трёх периодов дают 4.90. Аналитики убеждены, что матч ЦСКА — «Спартак» окажется результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37.