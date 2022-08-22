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1 час назад

Сборная России по хоккею сохранит место в высшем дивизионе чемпионата мира

Газета.Ru

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф пообещал сохранить за национальными сборными России и Белоруссии места в высшем дивизионе чемпионата мира по хоккею.

Сборная России по хоккею сохранит место в высшем дивизионе чемпионата мира
Фото: Газета.руГазета.ру

Напомним, что Тардиф ранее заявил, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон под эгидой IIHF. Решение о допуске будет приниматься отдельно в каждом новом сезоне.

«Мы принимаем решение от сезона к сезону. Мы будем рады, когда Россия и Белоруссия вернутся на международные турниры, но мы ничего не можем сделать. Только сохранить их место на высшем уровне», — сказал президент IIHF в эфире TSN.

В феврале совет IIHF отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований на неопределенный срок. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии.

Позднее незавиcимый диcциплинарный cовет IIHF отклонил апелляцию Федерации хоккея Роccии (ФХР) на отcтранение cборных Роccии от учаcтия в международных cоревнованиях.

Ранее заслуженный тренер Владимир Крикунов заявил, что глава IIHF Люк Тардиф принимает решения о введении санкций в отношении России, находясь под давлением США и Канады.

Хоккей,Люк Тардиф,Владимир Крикунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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