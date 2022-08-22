Сборная России по хоккею сохранит место в высшем дивизионе чемпионата мира

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф пообещал сохранить за национальными сборными России и Белоруссии места в высшем дивизионе чемпионата мира по хоккею.
Напомним, что Тардиф ранее заявил, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон под эгидой IIHF. Решение о допуске будет приниматься отдельно в каждом новом сезоне.
«Мы принимаем решение от сезона к сезону. Мы будем рады, когда Россия и Белоруссия вернутся на международные турниры, но мы ничего не можем сделать. Только сохранить их место на высшем уровне», — сказал президент IIHF в эфире TSN.
В феврале совет IIHF отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований на неопределенный срок. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии.
Позднее незавиcимый диcциплинарный cовет IIHF отклонил апелляцию Федерации хоккея Роccии (ФХР) на отcтранение cборных Роccии от учаcтия в международных cоревнованиях.
Ранее заслуженный тренер Владимир Крикунов заявил, что глава IIHF Люк Тардиф принимает решения о введении санкций в отношении России, находясь под давлением США и Канады.