Медиакуб упал на лед арены клуба «Локомотив»

В Ярославле в спортивном комплексе «Арена-2000» произошло ЧП. На лед упал новый медиакуб. При падении он задел одного из монтажников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба «Локомотив».

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Отмечается, что комплекс является домашней ареной клуба «Локомотив». Хоккеисты проводят в нем тренировки, матчи КХЛ и МХЛ.

В понедельник, 22 августа, во время установки нового медиакуба произошла внезапная трансформация и скручивание каркаса куба, уточняет пресс-служба.

В момент падения металлического сооружения рядом с ним находились люди. Травмы получил один из монтажников, его госпитализировали.