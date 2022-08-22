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1 час назад

Медиакуб упал на лед арены клуба «Локомотив»

Елена Прошина

В Ярославле в спортивном комплексе «Арена-2000» произошло ЧП. На лед упал новый медиакуб. При падении он задел одного из монтажников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба «Локомотив».

Медиакуб упал на лед арены клуба «Локомотив»
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что комплекс является домашней ареной клуба «Локомотив». Хоккеисты проводят в нем тренировки, матчи КХЛ и МХЛ.

В понедельник, 22 августа, во время установки нового медиакуба произошла внезапная трансформация и скручивание каркаса куба, уточняет пресс-служба.

В момент падения металлического сооружения рядом с ним находились люди. Травмы получил один из монтажников, его госпитализировали.

Ледовая площадка комплекса не пострадала, поэтому график состязаний остается прежним. Ближайший матч пройдет 7 сентября. «Локомотив» в домашнем матче встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

Хоккей,Локомотив,
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