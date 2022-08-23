Американский журналист объяснил величие Овечкина

«А вторая причина — и она, возможно, больше связана с результатами, которые мы видели, — сердце, которое бьется внутри этого парня, которое заставляет его делать то, что он делает вечер за вечером, матч за матчем. Именно сочетание этих двух компонентов делает его великим», — заявил Гримсон.