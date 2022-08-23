Американский журналист объяснил величие Овечкина

Американский аналитик Стю Гримсон объяснил величие российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Журналист отметил хоккейную долговечность игрока, его заботу о себе и стойкость.
«А вторая причина — и она, возможно, больше связана с результатами, которые мы видели, — сердце, которое бьется внутри этого парня, которое заставляет его делать то, что он делает вечер за вечером, матч за матчем. Именно сочетание этих двух компонентов делает его великим», — заявил Гримсон.
Ранее Овечкин возглавил список лучших крайних нападающих НХЛ. В тройку сильнейших попали еще два россиянина — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд».
В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 (50 плюс 40) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).