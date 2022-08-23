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1 час назад

Матч «Авангарда» и «Сочи» на турнире имени Пучкова начался с массовой драки

Чемпионат.comиещё 5

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч в рамках турнира имени Николая Пучкова, в котором встречаются омский «Авангард» и ХК «Сочи».

Матч «Авангарда» и «Сочи» начался с массовой драки
Фото: ХК "Авангард"ХК "Авангард"

В начале встречи счёт 0:0. После стартового вбрасывания в матче сразу произошла драка в формате «пять на пять», продолжавшаяся около минуты. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, что в рамках Sochi Hockey Open команды также встречались между с собой. Встреча началась с массовой драки, а затем в течение встречи произошло несколько потасовок между игроками. В той игре победу одержали подопечные Дмитрия Рябыкина со счётом 6:4. В первом матче нового сезона КХЛ «Сочи» сыграет с «Сибирью» (2 сентября), а «Авангард» — с «Витязем» (3 сентября).

Хоккей,Дмитрий Рябыкин,ХК Авангард,
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