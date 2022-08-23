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1 час назад

ЦСКА в товарищеском матче одержал уверенную победу над «Спартаком»

Чемпионат.com

Московский ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в рамках товарищеского матча со счётом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

ХК "ЦСКА" уверенно обыграл «Спартак»
Фото: ХК ЦСКАХК ЦСКА

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов, Даррен Диц, Максим Мамин и Сергей Плотников. У «Спартака» голами отметились Захар Арзамасцев, Шейн Принс и Данила Квартальнов.

Подопечные Сергея Фёдорова откроют новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги 1 сентября, сыграв в матче за Кубок Открытия с магнитогорским «Металлургом». «Спартак» проведёт первый матч сезона дома, приняв хабаровский «Амур» (2 сентября).

Напомним, ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале 2022 года «Магнитку» (4-3).

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