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1 час назад

«Куньлунь» усилился канадцем, несколько лет назад выбранным во втором раунде драфта НХЛ

Матч ТВ

«Куньлунь» объявил о переходе канадского нападающего Бретта Поллока, подписав односторонний контракт на один сезон.Хоккеист в 2014 году был выбран «Далласом» во втором раунде драфта НХЛ, но в итоге так и не сыграл в главной заокеанской лиге ни одного матча.

«Куньлунь» усилился канадцем
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В официальном представлении «Куньлунь» назвал Поллока «лучшим другом Спенсера Фу» — одного из лучших бомбардиров за всю историю китайской команды, в межсезонье перешедшего в «Вегас». Форварды вместе выступали в АХЛ в составе «Стоктона».

В последнее время Поллок выступал в Европе, за два сезона поиграв за немецкие «Нюрнберг» и «Швеннингер», а также шведский «Содертелье».

Хоккей,Бретт Поллок,
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