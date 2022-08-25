«Куньлунь» усилился канадцем

«Куньлунь» объявил о переходе канадского нападающего Бретта Поллока, подписав односторонний контракт на один сезон.Хоккеист в 2014 году был выбран «Далласом» во втором раунде драфта НХЛ, но в итоге так и не сыграл в главной заокеанской лиге ни одного матча.

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В официальном представлении «Куньлунь» назвал Поллока «лучшим другом Спенсера Фу» — одного из лучших бомбардиров за всю историю китайской команды, в межсезонье перешедшего в «Вегас». Форварды вместе выступали в АХЛ в составе «Стоктона».