Еще один хоккеист признался в покупке военного билета

Хоккеист Анвар Сулейманов признал свою вину. За дачу взятки с целью покупки военного билета и уклонения от службы в рядах ВС РФ ему грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Уфы.

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Отмечается, что ранее Сулейманов играл в составе уфимских клубов. В 2016 году на Кубке Салавата Юлаева был признан лучшим голкипером.

«Вину признал, от дачи показаний отказался на основании 51-й [статьи Конституции РФ], допросили свидетеля», - уточнили в пресс-службе.

Очередное заседание суда состоится 6 сентября.

По данным портала, уголовные дела о даче взяток с целью приобретения военного билета были возбуждены в отношении трех игроков российских хоккейных клубов: Михаила Воробьева, Владислава Лукина и Сулейманова.

Воробьев признался в преступлении 10 августа. Таким образом, Сулейманов стал вторым фигурантом дела, кто дал признательные показания. Заседание суда по делу Лукина по объективным причинам отложено до 22 сентября.