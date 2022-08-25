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2 часа назад

Хоккеист Анвар Сулейманов признался в покупке военного билета

Илья Родин

Хоккеист Анвар Сулейманов признал свою вину. За дачу взятки с целью покупки военного билета и уклонения от службы в рядах ВС РФ ему грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Уфы.

Еще один хоккеист признался в покупке военного билета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее Сулейманов играл в составе уфимских клубов. В 2016 году на Кубке Салавата Юлаева был признан лучшим голкипером.

«Вину признал, от дачи показаний отказался на основании 51-й [статьи Конституции РФ], допросили свидетеля», - уточнили в пресс-службе.

Очередное заседание суда состоится 6 сентября.

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По данным портала, уголовные дела о даче взяток с целью приобретения военного билета были возбуждены в отношении трех игроков российских хоккейных клубов: Михаила Воробьева, Владислава Лукина и Сулейманова.

Воробьев признался в преступлении 10 августа. Таким образом, Сулейманов стал вторым фигурантом дела, кто дал признательные показания. Заседание суда по делу Лукина по объективным причинам отложено до 22 сентября.

Ранее сообщалось, что Олег Капризов стремится спасти своего сына от уголовного преследования. Он утверждает, что хоккеист Кирилл Капризов не приобретал военный билет.

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