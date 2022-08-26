"СКА" продлил контракт с Никишиным

Петербургский СКА на своем сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Александром Никишиным.

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Соглашение с 20 летним хоккеистом рассчитано на три сезона — до 30 апреля 2025 года.