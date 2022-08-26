"СКА" продлил контракт с Никишиным

Петербургский СКА на своем сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Александром Никишиным.
Соглашение с 20 летним хоккеистом рассчитано на три сезона — до 30 апреля 2025 года.
31 июля Никишин пополнил состав СКА в результате обмена со «Спартаком». Взамен москвичи получили молодых игроков сборной России Федора Свечкова и Никиту Чибрикова, также Никиту Седова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова, а кроме того, права на выступающих в Северной Америке Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко.
В прошлом сезоне КХЛ Никишин провел 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 12 очков (8+4). В плей офф на его счету три матча и 2 очка (1+1).