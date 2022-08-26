Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
40 минут назад

СКА подписал контракт с Никишиным на 3 года

Матч ТВиещё 1

Петербургский СКА на своем сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Александром Никишиным.

"СКА" продлил контракт с Никишиным
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Соглашение с 20 летним хоккеистом рассчитано на три сезона — до 30 апреля 2025 года.

31 июля Никишин пополнил состав СКА в результате обмена со «Спартаком». Взамен москвичи получили молодых игроков сборной России Федора Свечкова и Никиту Чибрикова, также Никиту Седова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова, а кроме того, права на выступающих в Северной Америке Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко.

В прошлом сезоне КХЛ Никишин провел 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 12 очков (8+4). В плей офф на его счету три матча и 2 очка (1+1).

Хоккей,Кирилл Марченко,Павел Кукштель,Александр Никишин,Иван Морозов,Герман Рубцов,Михаил Мальцев,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители