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1 час назад

Овечкин рассказал о страхе перед болельщиками «Спартака»

Елена Прошина

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что в детстве боялся болельщиков «Спартака».

Овечкин рассказал о страхе перед болельщиками «Спартака»
Фото: ReutersReuters

Причиной опасений послужило то, что Овечкин с детства болел за «Динамо» и носил шарф с символикой этого клуба.

«Почему “Динамо”, а не “Спартак”? Ответ простой. Моя мама динамовка, и с самого детства я болел за “Динамо”. Мне привили эту любовь. Я знал кричалки, ходил с шарфами. Боялся, что болельщики “Спартака” меня побьют. Но все мои родные играли только за “Динамо”», – рассказал Овечкин.

В прошлом сезоне НХЛ 36-летний форвард Овечкин отличился 50 шайбами и отдал 40 голевых передач. В завершившемся плей-офф НХЛ на его счету шесть результативных действий. За всю свою карьеру он забил 780 шайб в регулярных сезонах, что приближает Овечкина к мировому рекорду Уэйна Гретцки, который забил 894 шайбы. Сам спортсмен заявил, что «будет стараться» побить мировой рекорд.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,Динамо,Спартак,
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