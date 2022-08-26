Овечкин рассказал о страхе перед болельщиками «Спартака»

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что в детстве боялся болельщиков «Спартака».
Причиной опасений послужило то, что Овечкин с детства болел за «Динамо» и носил шарф с символикой этого клуба.
«Почему “Динамо”, а не “Спартак”? Ответ простой. Моя мама динамовка, и с самого детства я болел за “Динамо”. Мне привили эту любовь. Я знал кричалки, ходил с шарфами. Боялся, что болельщики “Спартака” меня побьют. Но все мои родные играли только за “Динамо”», – рассказал Овечкин.
В прошлом сезоне НХЛ 36-летний форвард Овечкин отличился 50 шайбами и отдал 40 голевых передач. В завершившемся плей-офф НХЛ на его счету шесть результативных действий. За всю свою карьеру он забил 780 шайб в регулярных сезонах, что приближает Овечкина к мировому рекорду Уэйна Гретцки, который забил 894 шайбы. Сам спортсмен заявил, что «будет стараться» побить мировой рекорд.