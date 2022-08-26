Овечкин рассказал о страхе перед болельщиками «Спартака»

«Почему “Динамо”, а не “Спартак”? Ответ простой. Моя мама динамовка, и с самого детства я болел за “Динамо”. Мне привили эту любовь. Я знал кричалки, ходил с шарфами. Боялся, что болельщики “Спартака” меня побьют. Но все мои родные играли только за “Динамо”», – рассказал Овечкин.