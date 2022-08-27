«Будущее Капризова устрашающе для всей НХЛ»

«Три года? Капризов может быть лучшим вингером в НХЛ уже сейчас. У Кирилла определённо есть чертовски хорошие доводы в пользу этого после прошлого сезона, когда он стал пятым бомбардиром в НХЛ и третьим среди крайних нападающих, набрав 108 (47+61) очков в 81 матче. Капризову 25 лет, и на его счету всего два сезона в фантастической карьере в НХЛ, так что нет никаких причин думать, что через три года он сбавит обороты. За эти два года Кирилл набрал 159 очков (74 гола, 85 передач) в 136 встречах (он пропустил всего две), что в среднем составляет 1,17 очка за матч — это девятый результат среди всех крайних нападающих за этот период. Из восьми, которые впереди него, шестеро как минимум на четыре года старше, а двое других — Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс» (1,29) и Микко Рантанен из «Колорадо Эвеланш» (1,24), каждому из которых тоже 25 и, наверное, каждый из которых — лучший соперник Капризова вместе с Мэттью Ткачуком. Однако способность Капризова становиться королём игры благодаря своей скорости, силе и мастерству забивать голы ставит его на шаг выше остальных. Через три года он будет лучше, чем сейчас, и это устрашающе для всей НХЛ», — написал известный журналист Дэн Розен.