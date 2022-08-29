«Не пытайтесь покинуть Омск» - Авангард представил новую форму

«Новая форма образца сезона КХЛ 2022/23 – это уникальный дизайн, созданный «Авангардом» вместе со студией Артемия Лебедева.



Арка и стреловидные элементы отсылают болельщиков к образу «G-Drive Арены», свитера оформлены паттерном, напоминающим покрытие ее крыши.



Изнанка воротника украшена нашивкой, говорящей о том, что где бы ты ни был, рано или поздно все равно вернешься в Омск», – говорится на сайте «ястребов».