Президент ХК "Локомотив" раскритиковал календарь КХЛ

«Я не поддерживаю такой календарь. Во-первых, игроки — живые люди, они должны отдыхать. Во имя чего это всё? Платёжеспособность населения не так уж велика, чтобы ходить так часто. Мне кажется, правильнее было бы дать паузу вздохнуть игрокам и болельщикам. Но это моё мнение», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.