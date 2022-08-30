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55 минут назад

«Игроки — живые люди». Президент «Локомотива» раскритиковал новый календарь КХЛ

Чемпионат.comиещё 1

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев остался недоволен новым календарём регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

Президент ХК "Локомотив" раскритиковал календарь КХЛ
Фото: СкриншотСкриншот

«Я не поддерживаю такой календарь. Во-первых, игроки — живые люди, они должны отдыхать. Во имя чего это всё? Платёжеспособность населения не так уж велика, чтобы ходить так часто. Мне кажется, правильнее было бы дать паузу вздохнуть игрокам и болельщикам. Но это моё мнение», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». «Локомотив» в первой игре сезона встретится в гостях с «Автомобилистом» (2 сентября, начало — в 17:00 по московскому времени).

Хоккей,Юрий Яковлев,Металлург,
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