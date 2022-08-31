КХЛ отказалась от введения нового формата плей-офф

"В сезоне-2022/23 плей-офф КХЛ пройдет в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференций, - говорится в сообщении. - Данный формат используется в лиге с сезона-2009/10. Вопрос об изменении формата проведения плей-офф КХЛ начиная с сезона-2023/24 будет дорабатываться рабочей группой в течение сезона".