КХЛ отказалась от введения нового формата плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет менять формат плей-офф в сезоне-2022/23. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.
"В сезоне-2022/23 плей-офф КХЛ пройдет в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференций, - говорится в сообщении. - Данный формат используется в лиге с сезона-2009/10. Вопрос об изменении формата проведения плей-офф КХЛ начиная с сезона-2023/24 будет дорабатываться рабочей группой в течение сезона".
Ранее Федерация хоккея России и КХЛ рассматривали возможность отказа от проведения плей-офф в рамках конференций "Запад" и "Восток".