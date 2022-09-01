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23 минуты назад

ЦСКА отыгрался с 0:2 и разгромил "Металлург" в Кубке Открытия

Газета.Ruиещё 16

Сегодня в Москве матчем за Кубок Открытия в Москве между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА стартовал новый хоккейный сезон в России.

ЦСКА обыграл "Металлург" в матче за Кубок Открытия КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый период остался за гостями. Они отправили в ворота Адама Рейдеборна две безответных шайбы. Отличились Павел Акользин и Семен Кошелев. Стоит отметить, что «армейцы» заработали 29 минут штрафа.

Во втором периоде москвичи перевернули ход матча. Сначала все тот же Рейдеборн несколько раз спас команду от разгрома, а затем за дело взялись полевые игроки. В течение второй 20-минутки игроки ЦСКА пять раз поразили ворота «Металлурга». В третьем периоде красно-синие реализовали большинство и установили окончательный счет матча 6:2. За действующих обладателей Кубка Гагарина отличились Михаил Григоренко (дубль), Павел Корнаухов, Семен Панкратов, Сергей Плотников и Данил Юртайкин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

30 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл «Металлург» со счетом 4:1 и стал обладателем трофея.

Напомним, что после четырех матчей финальной серии ЦСКА уступал 3:1. В двух домашних играх подряд москвичи не смогли забить ни одной шайбы, уступив с общим счетом 0:5.

Ранее глава КХЛ Алексей Морозов выразил надежду, что в лигу приедут российские и иностранные игроки из НХЛ.

Хоккей,Павел Акользин,Семен Панкратов,Семен Кошелев,Михаил Григоренко,Данил Юртайкин,Алексей Морозов,Сергей Плотников,Металлург,
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