Овечкин стал самым высокооплачиваемым возрастным игроком НХЛ

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7 часов назад

Лишь 3 клуба не из АПЛ вошли в топ-10 по тратам за лето. Это «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария»

Sports.ruиещё 9

Как сообщает ESPN NL, этим летом лондонский клуб потратил на трансферы 278,9 млн евро. Вторым в списке стал «Манчестер Юнайтед» (238 млн евро), третью строчку занял «Вест Хэм» (182 млн евро).

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Топ-10 клубов по затратам этим летом выглядит так:

1. «Челси» – 278,9 млн евро;

2. «Манчестер Юнайтед» – 238 млн евро;

3. «Вест Хэм» – 182 млн евро;

4. «Тоттенхэм» – 169,9 млн евро;

5. «Ноттингем Форест» – 161,9 млн евро;

6. «Барселона» – 153 млн евро;

7. «ПСЖ» – 147,5 млн евро;

8. «Манчестер Сити» – 139,5 млн евро;

9. «Бавария» – 137,5 млн евро;

10. «Вулверхэмптон» – 136,6 млн евро.

«Аякс» заработал 216,2 млн евро на трансферах летом – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «Бавария» – 8-я, «Юве» – 9-й

Итоги трансферного окна: «Челси» потратил больше всех, Антони – самый дорогой, «Реал» все вложил в одного игрока

Хоккей,Манчестер Юнайтед,Реал,
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