Овечкин стал самым высокооплачиваемым возрастным игроком НХЛ

Как сообщает ESPN NL, этим летом лондонский клуб потратил на трансферы 278,9 млн евро. Вторым в списке стал «Манчестер Юнайтед» (238 млн евро), третью строчку занял «Вест Хэм» (182 млн евро).
Топ-10 клубов по затратам этим летом выглядит так:
1. «Челси» – 278,9 млн евро;
2. «Манчестер Юнайтед» – 238 млн евро;
3. «Вест Хэм» – 182 млн евро;
4. «Тоттенхэм» – 169,9 млн евро;
5. «Ноттингем Форест» – 161,9 млн евро;
6. «Барселона» – 153 млн евро;
7. «ПСЖ» – 147,5 млн евро;
8. «Манчестер Сити» – 139,5 млн евро;
9. «Бавария» – 137,5 млн евро;
10. «Вулверхэмптон» – 136,6 млн евро.
«Аякс» заработал 216,2 млн евро на трансферах летом – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «Бавария» – 8-я, «Юве» – 9-й
Итоги трансферного окна: «Челси» потратил больше всех, Антони – самый дорогой, «Реал» все вложил в одного игрока