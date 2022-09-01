Смогут ли москвичи победить вопреки серьезным потерям

1 сентября в матче за Кубок Открытия КХЛ встретятся ЦСКА и «Металлург». Смогут ли уральцы взять реванш за поражение в финале Кубка Гагарина прошлого сезона? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Фото: РИА Новости РИА Новости

ЦСКА - «Металлург»: прогноз и ставки на матч КХЛ 1 сентября, коэффициенты букмекеров

1 сентября в матче открытия сезона КХЛ встретятся ЦСКА и «Металлург». Начало игры - в 19:00 мск, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами армейцев. Поставить на ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.30, это примерно 41% вероятности. Шансы «Металлурга» аналитики оценили коэффициентом 2.75 (35%), а на ничью можно сделать ставку за 3.90 (24%).

Поставить на победу москвичей с учетом возможных овертайма и серии буллитов можно за 1.77. Шансы гостей оценивают коэффициентом 2.05.

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал меньше 5.5 можно с коэффициентом 1.38, а на тотал больше 5.5 – за 2.90. Сделать ставку на этот матч можно в БК «Фонбет».

ЦСКА - «Металлург»: какие делать ставки на игру КХЛ 1 сентября

ЦСКА начинает свой второй сезон под руководством Сергея Федорова. Первый получился сверхудачным - Кубок Гагарина, который удалось вырвать у того же «Металлурга», уступая в серии 1-3. Но удержаться на вершине всегда сложнее, чем на нее забраться. А потери у москвичей серьезные: нет в команде Ивана Федотова, Класа Дальбека, Сергея Андронова. Покинул клуб и помощник Федорова Евгений Корешков. Потери серьезные: как с ними справится ЦСКА - посмотрим.

Что до «Металлурга», то здесь на 90% сохранился прошлогодний состав. Из потерь можно выделить разве что Михаила Пашнина и Георгия Дронова. Зато удалось усилить вратарскую линию: клуб пополнил лучший голкипер позапрошлого сезона КХЛ Эдди Паскуале. В общем. цель команды Ильи Воробьева одна - Кубок Гагарина.

ЦСКА провел очень короткую предсезонку, ограничившись всего 5 матчами, в то время как «Металлург» провел 12 поединков. Не будем забывать и то, что в прошлом сезоне армейцы Кубок Открытия проиграли «Авангарду» 0:4. Для Сергея Федорова и компании этот турнир явно не в приоритете. Кажется, «Металлург» должен победить за счет игрового тонуса. Да и мотивация взять реванш - великая вещь. Поставить на победу уральцев в основное время в БК Фонбет можно с коэффициентом 2.75.

Скорее всего, матч будет не слишком результативным. Судя по предсезонке, команды довольно неплохо выглядят в обороне, так что искрометного хоккея с кучей голевых моментов ждать не приходится. Поставить на ТМ 5.5 шайбы можно в БК Фонбет за 1.38.