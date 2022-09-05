Сулейманову дали условный срок за взятку для военкомата

Суд Уфы приговорил хоккеиста Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за отсрочку от армии. Об этом сообщает ТАСС.
В суде заявили, что Сулейманову также назначили испытательный срок в четыре года.
Хоккеист заявил, что приговор его устраивает и обжаловать его он не будет, рассказал Telegram-канал SHOT.
Сулейманов, а также хоккеисты Михаил Воробьев и Владислав Лукин стали фигурантами дела о даче взятки в крупном размере. По версии следствия, когда все они играли за «Салават Юлаев», 37-летний житель Уфы предложил им отсрочку от армии на фиктивных основаниях за взятку.
В отношении этого человека - он был посредником при передаче денег в военкомат - также возбудили уголовное дело.
Mash утверждает, что посредник - бизнесмен Фарит Самигуллин - попался полиции в апреле и рассказал о многих преступных схемах, в которых участвовал, в том числе с уфимскими спортсменами, платившими 150–200 тысяч рублей за отсрочки от армии.