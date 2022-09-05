Сулейманову дали условный срок за взятку для военкомата

Суд Уфы приговорил хоккеиста Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за отсрочку от армии. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Телеграм-канал Mash Телеграм-канал Mash

В суде заявили, что Сулейманову также назначили испытательный срок в четыре года.

Хоккеист заявил, что приговор его устраивает и обжаловать его он не будет, рассказал Telegram-канал SHOT.

Сулейманов, а также хоккеисты Михаил Воробьев и Владислав Лукин стали фигурантами дела о даче взятки в крупном размере. По версии следствия, когда все они играли за «Салават Юлаев», 37-летний житель Уфы предложил им отсрочку от армии на фиктивных основаниях за взятку.

В отношении этого человека - он был посредником при передаче денег в военкомат - также возбудили уголовное дело.