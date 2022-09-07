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44 минуты назад

Фетисов одной фразой оценил заявление IIHF о будущем сборной России

Lenta.ruиещё 11

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление Международной федерации хоккея (IIHF) о будущем сборной России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов оценил заявление IIHF о будущем сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фетисов оценил слова главы организации Люка Тардифа фразой «полный беспредел». Он заявил, что России нужно защищать свои интересы, так как мировое хоккейное сообщество не будет этого делать. По мнению депутата, у IIHF не было оснований для отстранения отечественной команды.

Конгресс IIHF рассмотрит вопрос о регламенте возвращения россиян на чемпионат мира

6 сентября Тардиф напомнил, что российские команды не будут играть на чемпионатах мира в сезоне-2022/23. Он заявил, что координационный комитет IIHF представит совету федерации несколько возможных сценариев возвращения сборной России, а тот, в свою очередь, одобрит их или отклонит.

В августе в Международной федерации хоккея заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров в феврале.

Хоккей,Люк Тардиф,Вячеслав Фетисов,СБОРНАЯ РОССИИ,Совет Федерации,Госдума,
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