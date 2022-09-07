Фетисов оценил заявление IIHF о будущем сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление Международной федерации хоккея (IIHF) о будущем сборной России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Фетисов оценил слова главы организации Люка Тардифа фразой «полный беспредел». Он заявил, что России нужно защищать свои интересы, так как мировое хоккейное сообщество не будет этого делать. По мнению депутата, у IIHF не было оснований для отстранения отечественной команды.
6 сентября Тардиф напомнил, что российские команды не будут играть на чемпионатах мира в сезоне-2022/23. Он заявил, что координационный комитет IIHF представит совету федерации несколько возможных сценариев возвращения сборной России, а тот, в свою очередь, одобрит их или отклонит.
В августе в Международной федерации хоккея заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров в феврале.