Фетисов оценил заявление IIHF о будущем сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление Международной федерации хоккея (IIHF) о будущем сборной России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Фетисов оценил слова главы организации Люка Тардифа фразой «полный беспредел». Он заявил, что России нужно защищать свои интересы, так как мировое хоккейное сообщество не будет этого делать. По мнению депутата, у IIHF не было оснований для отстранения отечественной команды.

6 сентября Тардиф напомнил, что российские команды не будут играть на чемпионатах мира в сезоне-2022/23. Он заявил, что координационный комитет IIHF представит совету федерации несколько возможных сценариев возвращения сборной России, а тот, в свою очередь, одобрит их или отклонит.