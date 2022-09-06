Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
4 часа назад

Канадский легионер клуба КХЛ назвал плюсы игры в России

Lenta.ru

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Райан Мерфи назвал плюсы игры в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Канадский легионер клуба КХЛ назвал плюсы игры в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

29-летний Мерфи рассказал, что в клубах Американской хоккейной лиги (АХЛ), в отличие от России, развитие молодых игроков ставят выше результатов команды.

«Я лучше поеду в лигу, где главное — победы, и играют те, кто лучше. Где тебя не будут задвигать ради развития молодых ребят, которые только могут стать хорошими игроками в будущем», — заявил хоккеист.

Также легионер отметил, что в клубах АХЛ и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) много несогласованности, из-за чего игроки не успевают подстраиваться под меняющуюся систему тренировок.

«Мой совет другим — уезжайте. Приезжайте сюда, в лигу, где главное — победы», — сказал Мерфи.

Мерфи пополнил состав «Салавата Юлаева» в июне 2022 года. Защитник заключил контракт с клубом на год. Ранее он выступал в КХЛ за минское «Динамо» и «Нефтехимик», а до этого играл в НХЛ за «Каролину» и «Миннесоту».

Хоккей,Райан Мерфи,Салават Юлаев,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители