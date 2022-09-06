Канадский легионер клуба КХЛ назвал плюсы игры в России

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Райан Мерфи назвал плюсы игры в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».
29-летний Мерфи рассказал, что в клубах Американской хоккейной лиги (АХЛ), в отличие от России, развитие молодых игроков ставят выше результатов команды.
«Я лучше поеду в лигу, где главное — победы, и играют те, кто лучше. Где тебя не будут задвигать ради развития молодых ребят, которые только могут стать хорошими игроками в будущем», — заявил хоккеист.
Также легионер отметил, что в клубах АХЛ и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) много несогласованности, из-за чего игроки не успевают подстраиваться под меняющуюся систему тренировок.
«Мой совет другим — уезжайте. Приезжайте сюда, в лигу, где главное — победы», — сказал Мерфи.
Мерфи пополнил состав «Салавата Юлаева» в июне 2022 года. Защитник заключил контракт с клубом на год. Ранее он выступал в КХЛ за минское «Динамо» и «Нефтехимик», а до этого играл в НХЛ за «Каролину» и «Миннесоту».