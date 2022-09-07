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6 часов назад

Сегодня исполняется 11 лет с момента гибели ХК «Локомотив»

Чемпионат.com

Сегодня, 7 сентября, исполняется 11 лет с момента трагической гибели хоккейной команды «Локомотив».

Исполняется 11 лет с момента гибели ХК «Локомотив»
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлете из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, нападающий «Локомотива» Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Сегодня все матчи Фонбет Чемпионата КХЛ начнутся с минуты молчания. «Локомотив» проведёт домашний матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало встречи – в 19:00 мск.

Хоккей,Александр Галимов,Александр Сизов,Фонбет,
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