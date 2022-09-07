Репортёрам должно быть стыдно - ЦСКА о новом контракте с вратарем Федотовым

«Никаких юридических норм и правовых актов для того, чтобы ЦСКА подписал контракт с военнослужащим Иваном Федотовым, на сегодняшний день не существует. А репортёрам, которые распространяют слухи и пиарятся для того, чтобы Иван Федотов находился в информационном поле, должно быть стыдно при вбрасывании этой информации», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.