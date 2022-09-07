Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
5 часов назад

Губерниев назвал агента хоккеиста Федотова идиотом

Елена Прошина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с бывшим вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Агента вратаря он назвал «идиотом» и сравнил того с колорадским жуком. Об этом сообщает «Газета.ру».

Губерниев назвал агента хоккеиста Федотова идиотом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федотову ломают карьеру в НХЛ? Не думали ли, что он сам ее поломал? Я до сих пор считаю, что его агент – идиот. Они только могут, как колорадские жуки по картошке, ползать и самое вкусное забирать. История Федотова решалась на протяжении семи лет. Может, надо было с ЦСКА как-то по-доброму расставаться, что не умаляет всей ужасности этой ситуации», — заявил Губерниев.

1 июля Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. Позже стало известно, что он попал в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострившегося на фоне стресса гастрита. После выздоровления спортсмена доставили в учебную часть, где ему предоставили особые условия. В августе хоккеист принял присягу.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что после службы в армии Федотов вернется в ЦСКА.

Хоккей,Иван Федотов,Дмитрий Губерниев,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители