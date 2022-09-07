Губерниев назвал агента хоккеиста Федотова идиотом

«Федотову ломают карьеру в НХЛ? Не думали ли, что он сам ее поломал? Я до сих пор считаю, что его агент – идиот. Они только могут, как колорадские жуки по картошке, ползать и самое вкусное забирать. История Федотова решалась на протяжении семи лет. Может, надо было с ЦСКА как-то по-доброму расставаться, что не умаляет всей ужасности этой ситуации», — заявил Губерниев.