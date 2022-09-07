Губерниев назвал агента хоккеиста Федотова идиотом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с бывшим вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Агента вратаря он назвал «идиотом» и сравнил того с колорадским жуком. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Федотову ломают карьеру в НХЛ? Не думали ли, что он сам ее поломал? Я до сих пор считаю, что его агент – идиот. Они только могут, как колорадские жуки по картошке, ползать и самое вкусное забирать. История Федотова решалась на протяжении семи лет. Может, надо было с ЦСКА как-то по-доброму расставаться, что не умаляет всей ужасности этой ситуации», — заявил Губерниев.
1 июля Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. Позже стало известно, что он попал в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострившегося на фоне стресса гастрита. После выздоровления спортсмена доставили в учебную часть, где ему предоставили особые условия. В августе хоккеист принял присягу.
Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что после службы в армии Федотов вернется в ЦСКА.