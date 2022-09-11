Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
3 часа назад

Игравший в КХЛ иностранец оценил Россию фразой «странная страна»

Lenta.ru

Чешский нападающий Лукаш Радил, игравший за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак», рассказал о впечатлениях о России. Его слова приводит Hokej.cz.

Игравший в КХЛ иностранец оценил Россию одной фразой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хоккеист оценил Россию фразой «странная страна». Он обратил внимание на то, что россияне приятны в общении и могут легко стать твоими друзьями, однако в большой компании ведут себя упрямо и бестактно. Иностранный спортсмен назвал ценным опытом жизнь в Москве.

Радил выступал за «Спартак» с 2015-го по 2018-й, а также с 2020-го по 2021-й. После этого он провел сезон в другом клубе КХЛ — рижском «Динамо».

В апреле 2022 года бывший тренер клуба КХЛ «Салавата Юлаева» Томи Лямся перечислил трудности работы в России. Специалист рассказал, что был вынужден меньше времени проводить с семьей. Он пожаловался на частые перелеты из-за игр чемпионата КХЛ и подчеркнул, что работа тренером в таких условиях требует и физических, и моральных усилий.

Хоккей,Лукаш Радил,Динамо Рига,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители