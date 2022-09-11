Игравший в КХЛ иностранец оценил Россию одной фразой

Чешский нападающий Лукаш Радил, игравший за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак», рассказал о впечатлениях о России. Его слова приводит Hokej.cz.

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Хоккеист оценил Россию фразой «странная страна». Он обратил внимание на то, что россияне приятны в общении и могут легко стать твоими друзьями, однако в большой компании ведут себя упрямо и бестактно. Иностранный спортсмен назвал ценным опытом жизнь в Москве.

Радил выступал за «Спартак» с 2015-го по 2018-й, а также с 2020-го по 2021-й. После этого он провел сезон в другом клубе КХЛ — рижском «Динамо».