Хоккеисты ЦСКА обыграли "Локомотив" в матче КХЛ

Московский ЦСКА в гостях со счетом 3:2 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье на "Арене-2000".

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В других матчах игрового дня "Адмирал" во Владивостоке со счетом 3:1 обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар", челябинский "Трактор" на выезде оказался сильнее новосибирской "Сибири" (3:2, по буллитам). Омский "Авангард" потерпел четвертое поражение в сезоне подряд, уступив на выезде екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 2:4.