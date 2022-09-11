Хоккеисты ЦСКА обыграли "Локомотив" в матче КХЛ

Московский ЦСКА в гостях со счетом 3:2 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье на "Арене-2000".
В составе победителей шайбы забросили Виталий Абрамов (5-я минута), Тахир Мингачев (10), Максим Соркин (36). У "Локомотива" отличились Артем Ильенко (33), Александр Полунин (47).
В других матчах игрового дня "Адмирал" во Владивостоке со счетом 3:1 обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар", челябинский "Трактор" на выезде оказался сильнее новосибирской "Сибири" (3:2, по буллитам). Омский "Авангард" потерпел четвертое поражение в сезоне подряд, уступив на выезде екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 2:4.
ЦСКА благодаря победе поднялся на шестое место турнирной таблицы Западной конференции, армейцы в пяти играх набрали шесть очков. "Локомотив" занимает восьмое место с пятью очками после пяти игр. В следующем матче армейцы дома сыграют с подмосковным "Витязем" 14 сентября. "Локомотив" в этот же день примет петербургский СКА.