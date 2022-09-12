Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
25 минут назад

В Нижегородской области во время матча скончался хоккеист

Елена Прошина

Защитник хоккейного клуба «Гармония» Константин Моруга скончался от остановки сердца прямо во время матча с «Криоген» 11 сентября.

В Нижегородской области во время матча скончался хоккеист
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмену было 48 лет. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» Федерация хоккея Нижнего Новгорода.

вконтакте

Трагедия произошла в ФОК «Волжский берег» в городе Кстово. Моруга упал на лед без сознания на 13-й минуте матча. На запись трансляции игры между «Гармонией» и «Криоген» попал только момент остановки матча и выход на лед медиков.

Врачи пытались запустить сердце хоккеиста, однако спасти его так и не удалось.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким. Берегите себя», — говорится в сообщении федерации.

Прощание с защитником «Гармонии» состоится 13 сентября в 10:00.

Хоккей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители