В Нижегородской области во время матча скончался хоккеист

Защитник хоккейного клуба «Гармония» Константин Моруга скончался от остановки сердца прямо во время матча с «Криоген» 11 сентября.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Спортсмену было 48 лет. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» Федерация хоккея Нижнего Новгорода.

вконтакте

Трагедия произошла в ФОК «Волжский берег» в городе Кстово. Моруга упал на лед без сознания на 13-й минуте матча. На запись трансляции игры между «Гармонией» и «Криоген» попал только момент остановки матча и выход на лед медиков.

Врачи пытались запустить сердце хоккеиста, однако спасти его так и не удалось.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким. Берегите себя», — говорится в сообщении федерации.