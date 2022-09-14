Чемпион СССР раскритиковал судейство КХЛ

— Я так понял, что матч обслуживали молодые судьи, только начинающие карьеру и пока набивающие шишки. Так что тут вопрос не столько к ним, сколько к людям, которые назначают арбитров на главный матч дня. Наверное, не все изначально были готовы к тому, что поединок из Нижнекамска станет центральным на ТВ.