IIHF дисквалифицировала российского хоккеиста за допинг

Международная федерация хоккея (IIHF) на восемь месяцев дисквалифицировала российского хоккеиста Дмитрия Комарова из за положительного допинг теста, полученного после матча чемпионата Молодежной хоккейной лиги.
Защитника «Чайки» из Нижнего Новгорода проверили после матча МХЛ против «Сибирских Снайперов» (Новосибирск) 30 ноября 2021 года.
Лаборатория выявила в допинг пробе Комарова наличие запрещенного вещества туаминогептан.
Дисквалификация спортсмена начинается от 23 марта 2022 года, когда он предоставил первое объяснение и добровольно принял временное отстранение.
13 мая Комаров подал прошение на ретроактивное разрешение на терапевтическое использование препарата, которое было отклонено.
— IIHF учла тот факт, что лекарство было прописано игроку врачом в связи с его состоянием, молодостью и неопытностью игрока, а также отсутствием у него антидопингового образования. Соответственно, федерация сочла восьмимесячный срок дисквалификации достаточным, — сообщили в IIHF.