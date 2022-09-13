IIHF дисквалифицировала российского хоккеиста за допинг

— IIHF учла тот факт, что лекарство было прописано игроку врачом в связи с его состоянием, молодостью и неопытностью игрока, а также отсутствием у него антидопингового образования. Соответственно, федерация сочла восьмимесячный срок дисквалификации достаточным, — сообщили в IIHF.